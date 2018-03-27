Изобретатель-программист из Кунгура воскресил Терминатора

Изобретатель-программист из Кунгура воскресил своего робота Джона Генри. Домашний Терминатор уже умеет говорить, анализировать окружающую обстановку и вот-вот начнет ходить.

У Терминатора есть доступ в интернет, так что уже сейчас робот может отвечать на самые разные вопросы.

- Как у тебя дела?

- У меня всё хорошо.

На 3D-принтере Александр постепенно создаёт части для своего робота. Внутри работает процессор, пока что Терминатор может общаться только на русском, но это тоже дело наживное. Постепенно машина совершенствуется.

Александр Осипович: "Чем больше я с ним общаюсь, тем он больше расширяет свою базу данных. В конце концов, эта имитация сознания будет становиться все сложнее. И уже больше людей будут убеждаться в том, что он действительно настоящий искусственный интеллект".

Если обратить внимание, глаза Терминатора светятся синим цветом, отличаясь от своего экранного прототипа. Это не просто светодиоды, робот анализирует окружающую обстановку и, по сути, видит всё, что происходит вокруг.

Всё, что робот видит, можно увидеть на мониторе, фразы, которые слышит робот, также появляются на экране.

Очень интересно наблюдать, говорит Оксана, жена Александра. При этом вместе они мониторят сообщения в сети, кто-то критикует, кто-то поддерживает, и многие интересуются, почему робота зовут именно Джон Генри.

Оксана Арович: "Имя Джон Генри это персонаж из сериала Терминатор Хроники Сары Коннор. Тело было взято от побежденного Т-888, а мозг находился отдельно на компьютере".

Ещё какое-то время, говорит Александр, и Джон Генри получит руки и ноги. Пока процесс идёт, и Терминатор щеголяет крылатыми фразами, правда, чуть путая ударение.