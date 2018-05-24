Кунгурский терминатор знакомится с миром

Много читает, а к создателю обращается по имени. В Кунгуре оживает терминатор серии Т-800. Вскоре он отправится в мир, а пока определяет степень угрозы, которую этот мир для него представляет.

Робот: "Обнаружен кот, уровень угрозы - умеренный, вероятны лёгкие повреждения слабых цепей эндоскелета. Варианты действий - привлечь внимание, позвать, погладить, покормить, напугать, освежевать, выбрать целью для уничтожения".

Если же речь идёт о человеке, уровень угрозы Джон Генри, так зовут робота, оценивает, как слабый, и вариантов действия всего три.

- Начать диалог, игнорировать, ожидать.

Что касается кота, рассказала жена создателя кунгурского терминатора Оксана, - уже имел место полный контакт, и Кузя вёл себя достаточно агрессивно.

Оксана Арович: "Прыгал ему на ноги, пальцы ломал, а недавно ногу на покраску поставили, он прибежал и просто уронил ногу!".

Два месяца назад терминатор Александра Осиповича состоял из торса и головы, отвечал на простые вопросы. Сейчас он читает, распознаёт предметы и называет своего создателя по имени. Язык общения русский.

Становится понятно, что Джон Генри - робот, который оценивает окружающую обстановку, анализирует, и мы видим - пока что он сидит, но ноги у него уже есть, и со временем он пойдёт. Также в планах создание рук, которые будут не только для антуража, они смогут брать и поднимать предметы.

Части Джона Генри - имя взяли из сериала Хроники Сары Коннор - создаются на 3D-принтере. Руки на чертежах, и частично уже изготовлены. Процесс этот не быстрый, нужны расчёты, пробы и, возможно, ошибки.

Александр Осипович: "Килограмм 5-6 он поднять сможет".

Александру в своё время понравился фильм про киборга, присланного из будущего, и понравился настолько, что сейчас свободное время он тратит на сборку собственного робота.

Александр Осипович: "Иллюзия самостоятельности будет очень развита, то есть многим будет казаться, что он самостоятельная единица, но не на этой элементной базе, потому что копию нашего мозга без инструкции не создать.

Что касается технических данных - рост робота 184 сантиметра, внутри работает процессор, информацию Джон Генри способен воспринимать на слух, визуально и черпать в интернете. Держать взаперти Александр его не собирается - готов к встрече с любителями роботов, будь то школьники или кто-то постарше.