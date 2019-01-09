Выезд на лёд в Прикамье разрешен в трёх местах
Спасатели и инспекторы ГИМС в очередной раз напоминают, что выезд на неподготовленный для человека и техники лед опасен. В минувшие дни в Прикамье прошли сильные снегопады, образуются наледи, которых под снегом не видно. Выехав на такую наледь на снегоходе, можно уйти под лед.
На сегодняшний день в Прикамье существуют только три места, где специалисты МЧС признали выезд на лед безопасным. Это три ледовые переправы - в Соликамском районе между поселком Тюлькино и деревней Тюлькино, в Оханском районе между городом Оханск и поселком Юго-Камский, а также в Кунгурском районе на реке Сылва между населенными пунктами Насадка и Мостовая. Во всех других местах выезд на лед запрещен.
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