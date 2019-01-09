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← В Прикамье мужчины на снегоходе провалились под лёд

Главный ледовый городок Перми закрыли на реконструкцию

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ледовый городок

В Перми на один день закрыли главный ледовый городок у Театра-Театра. В новогодние праздники городок "Ветер с Востока" посетило огромное количество гостей. Только в Рождество в ледовом городке на эспланаде побывали 30 тысяч гостей. Сейчас здесь началось техническое обслуживание и восстановление объектов.

Ледовые скульптуры чистят от снега, образовавшиеся неровности на горках ремонтируют с помощью мокрого снега.

Одновременно здесь началась подготовка к Кубку России по снежной и ледовой скульптуре, который откроется в главном ледовом городке Перми  13 января. Привезли кубы льда, в настоящее время на площадке расчищают место под фигуры.

Городок возобновит работу 10 января с 12:00 до 22:00.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 09.01.2019 в 12:57 в рубрике - Вести Пермь

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