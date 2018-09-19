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Инспекция холодильников отменяется
Губернатор отреагировал на сообщение об «обязательной проверке содержимого холодильников» всех школьников. Согласно дерективам чиновников от образования учителя в ближайшее время должны провести проверку режима питания учеников. При этом многие родители посчитали такие меры чрезмерным вмешательством в частную жизнь. Максим Решетников также назвал предложенную схему работы некорректной, в ближайшее время решение будет пересмотрено. В качестве альтернативы сейчас в крае создается трехуровневая система психологической поддержки для учеников и их родителей.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Никакая система не заменит внимательного отношения к детям, если в школах у нас будет формальный подход, а в ряде школ мы такое видим. Если у нас люди вместо того, чтобы реально заниматься работой, будут придумывать всякие инструкции, и мы будем писать тонны бумаг, вместо того, чтобы беседовать с людьми, с детьми и быть в контакте с ними, конечно, мы ничего не сделаем".
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