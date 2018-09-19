Свидетелям Иеговы грозит до десяти лет лишения свободы

Вину свою признают, но частично, в Ленинском районном суде выбирали меру пресечения для представителей организации "Свидетели Иеговы", которая запрещена на территории Российской Федерации, которые были задержаны в Перми сотрудниками ФСБ. Подозреваемые по данным следствия проводили собрания и приём новых членов. Осуществление этой деятельности послужило причиной для возбуждения уголовного дела и задержания. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. В качестве меры пресечения следователь запросил у суда домашний арест.

Прокурор Ольга Кычкина отметила: "Полагаю, что ходатайство следователя является законным и обоснованным, подлежит удовлетворению с установлением тех ограничений, которые указаны в ходатайстве следователя".