Учителя не будут заглядывать в холодильники пермяков

Напомним, родителям пермских школьников и детсадовцев было предложено поделиться специфической информацией: от набора продуктов в домашнем холодильнике до размера зарплат. В некоторый учебных заведения выдавали специальные анкеты для заполнения. Кроме того, сообщалось, что педагоги и воспитатели детских садов будут ходить по домам и буквально заглядывать в холодильники. Такое неоднозначное постановление Комиссия по делам несовершеннолетних приняла еще в августе, объяснив его реакцией на смерть школьницы в Краснокамске. Подобные меры вызвали бурное обсуждение у пермяков. Сегодня глава региона Максим Решетников в своем instagram прокомментировал данное постановление КДН: «Да, жизнь показала, что нам нужно внимательнее относиться к тем условиям, в которых живут дети, элементарно, не голодают ли они. Но ходить по домам и проверять холодильники - это точно перебор. Поручил Комиссии по делам несовершеннолетних пересмотреть это решение. Учителям уже сообщили», - написал губернатор Пермского края.