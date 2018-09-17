Зарплата и содержимое холодильника - всё без утайки
Все без утайки. Поделиться весьма специфической информацией предложено родителям пермских школьников. Интересно все: от набора продуктов в домашнем холодильнике до зарплаты родителей. В некоторых учебных заведениях специальные анкеты даже выдали мамам и папам. Без особых разъяснений. Должны заполнить и все тут. Понятно, что ни родители, ни педагоги не в восторге. После бурного обсуждения в Сети ответственные инстанции, наконец, решили объяснить что к чему. Мол, это реакция на смерть школьницы в Краснокамске. Решение комиссия по делам несовершеннолетних приняла еще в августе. Педагоги и воспитатели детских садов еще и по домам ходить будут. И всегда, якобы, ходили. Комментарии весьма сбивчивы. Друг другу часто противоречат. Рассеялась ли хоть немного атмосфера таинственности? Скорее, да. Стало ли все понятнее? Явно нет.
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