«Уревелись в доску»: В ТЮЗе представили премьеру «Еще не вечер»

В Пермском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Ещё не вечер». Это лирическая комедия по пьесе известного белорусского драматурга Алексея Дударева. Поставил его художественный руководитель театра Народный артист РФ Михаил Скоморохов. Сюжет прост. В маленькой деревне осталось три дома. Одни жители подались в города, другие покинули этот свет. Здесь доживают свой век старуха Ганна (заслуженная артистка РФ Ирина Сахно), Мультик (заслуженный артист РФ Валерий Серегин и Николай Фурсов) и Гастрит (заслуженный артист РФ Вячеслав Тимошин). Каждый из них по-своему справляется со старостью и одиночеством. Они очень разные, их отношения не просты, у каждого своя правда, они могут спорить, ругаться. Но именно друг в друге они нашли поддержку, понимание и тепло.

Валерий Серёгин, заслуженный артист РФ: "Сколько зрителей приходит, уревелись в доску. Это еще почему тяжело – зритель рядом, уже не обманешь. Свет давит. Конечно, приходится проживать до мозгов. Тогда юмор и смех, и зритель, и аплодисменты".