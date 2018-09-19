Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Инспекция холодильников отменяется

Пермякам показали танцующую картошку →

«Уревелись в доску»: В ТЮЗе представили премьеру «Еще не вечер»

смотреть видео

ТЮЗ

В Пермском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Ещё не вечер». Это лирическая комедия по пьесе известного белорусского драматурга Алексея Дударева. Поставил его художественный руководитель театра Народный артист РФ Михаил Скоморохов. Сюжет прост. В маленькой деревне осталось три дома. Одни жители подались в города, другие покинули этот свет. Здесь доживают свой век старуха Ганна (заслуженная артистка РФ Ирина Сахно), Мультик (заслуженный артист РФ Валерий Серегин и Николай Фурсов) и Гастрит (заслуженный артист РФ Вячеслав Тимошин). Каждый из них по-своему справляется со старостью и одиночеством. Они очень разные, их отношения не просты, у каждого своя правда, они могут спорить, ругаться. Но именно друг в друге они нашли поддержку, понимание и тепло.

Валерий Серёгин, заслуженный артист РФ: "Сколько зрителей приходит, уревелись в доску. Это еще почему тяжело – зритель рядом, уже не обманешь. Свет давит. Конечно, приходится проживать до мозгов. Тогда юмор и смех, и зритель, и аплодисменты". 

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 19.09.2018 в 17:40 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Инспекция холодильников отменяется

Свидетелям Иеговы грозит до десяти лет лишения свободы

Дело об избиении DJ Smash: суд отказал Телепневу и Ванкевичу в смягчении приговора

Вердикт: «виновен». Пенсионер выслушал приговор со слезами на глазах

«Невольницы» - пьеса на все времена

Битва за «Золотую шайбу» пройдет в Прикамье

Эксклюзив: В Перми задержаны члены экстремистской организации «Свидетели Иеговы»

Пермь. Новости Культуры 18.08.2018

Телепнев и Ванкевич просят суд пересмотреть приговор

Лучшие школьники Перми вошли в «Золотой резерв»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Инспекция холодильников отменяется

Пермякам показали танцующую картошку →

Обратите внимание

в Перми

Пермякам показали танцующую картошку

В Перми в новом арт-пространстве «Дом Боне» открылась выставка «ОгоРодина».
19.09.2018 в 18:02

Метки: в Перми, Общество, Культура

«Уревелись в доску»: В ТЮЗе представили премьеру «Еще не вечер»

«Ещё не вечер» - лирическая комедия по пьесе известного белорусского драматурга Алексея Дударева.
19.09.2018 в 17:40

Метки: в Перми, Общество, Культура

В Перми прокуратура помогла школьнице перейти в 10-й класс

Девочке отказали в зачислении из-за плохого результата школьного тестирования
19.09.2018 в 17:08

Метки: в Перми, Образование, Общество

Инспекция холодильников отменяется

Губернатор посоветовал чиновникам от образования заниматься реальной работой, а не писать всякие инструкции.
19.09.2018 в 16:54

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Свидетелям Иеговы грозит до десяти лет лишения свободы

В суде выбирали меру пресечения для представителей запрещенной на территории РФ организации Свидетели Иеговы.
19.09.2018 в 16:30

Метки: в Перми, Общество, Преступления

В России

В Екатеринбурге задержана партия одежды для пермского магазина

В аэропорту Кольцово задержали предпринимателя, который привез из Турции 56 килограммов одежды
19.09.2018 в 16:00

Метки: В России, Общество

Дело об избиении DJ Smash: суд отказал Телепневу и Ванкевичу в смягчении приговора

В последнем слове обвиняемые заявили, что сожалеют о произошедшем, но судья оставил приговор без изменения.
19.09.2018 в 16:00

Метки: в Перми, Общество, В России, Преступления, Происшествия

Правительство РФ определилось с налоговой системой для самозанятых

Ставка составит 4-6% от заработка.
19.09.2018 в 14:35

Метки: В России, Экономика

В Пермь на заработки

Около 5 тысяч россиян готовы поработать в столице Прикамья
18.09.2018 в 13:25

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Экономика

Натянуты стропы, купол раскрыт...

Пермяки забрали все золото Чемпионата России по парашютно-атлетическому многоборью.
17.09.2018 в 14:35

Метки: в Перми, Спорт, В России

Лента новостей RSS каналы

Пермякам показали танцующую картошкуПермякам показали танцующую картошку

«Уревелись в доску»: В ТЮЗе представили премьеру «Еще не вечер»«Уревелись в доску»: В ТЮЗе представили премьеру «Еще не вечер»

Вести Кудымкар 19.09.2018Вести Кудымкар 19.09.2018

В Перми прокуратура помогла школьнице перейти в 10-й классВ Перми прокуратура помогла школьнице перейти в 10-й класс

Инспекция холодильников отменяетсяИнспекция холодильников отменяется

Свидетелям Иеговы грозит до десяти лет лишения свободыСвидетелям Иеговы грозит до десяти лет лишения свободы

В Екатеринбурге задержана партия одежды для пермского магазинаВ Екатеринбурге задержана партия одежды для пермского магазина

Дело об избиении DJ Smash: суд отказал Телепневу и Ванкевичу в смягчении приговораДело об избиении DJ Smash: суд отказал Телепневу и Ванкевичу в смягчении приговора

Вердикт: «виновен». Пенсионер выслушал приговор со слезами на глазахВердикт: «виновен». Пенсионер выслушал приговор со слезами на глазах

«Невольницы» - пьеса на все времена«Невольницы» - пьеса на все времена

Правительство РФ определилось с налоговой системой для самозанятыхПравительство РФ определилось с налоговой системой для самозанятых

В Перми стартует чемпионат края по плаваниюВ Перми стартует чемпионат края по плаванию

Суд отказал Телепневу и Ванкевичу в смягчении приговораСуд отказал Телепневу и Ванкевичу в смягчении приговора

Пермяк выиграл в лотерею 7 миллионов рублейПермяк выиграл в лотерею 7 миллионов рублей

Битва за «Золотую шайбу» пройдет в ПрикамьеБитва за «Золотую шайбу» пройдет в Прикамье

Вторая жизнь мусораВторая жизнь мусора

За кота ответитЗа кота ответит

Эксклюзив: В Перми задержаны члены экстремистской организации «Свидетели Иеговы»Эксклюзив: В Перми задержаны члены экстремистской организации «Свидетели Иеговы»

Городу нужны новые бассейныГороду нужны новые бассейны

Пострадавший от взрыва газа дом полностью восстановят к 20 октябряПострадавший от взрыва газа дом полностью восстановят к 20 октября

Пермь. Новости Культуры 18.08.2018Пермь. Новости Культуры 18.08.2018

В Кудымкаре чудо-машина углубит искусственное русло ИньвыВ Кудымкаре чудо-машина углубит искусственное русло Иньвы

Телепнев и Ванкевич просят суд пересмотреть приговорТелепнев и Ванкевич просят суд пересмотреть приговор

Лучшие школьники Перми вошли в «Золотой резерв»Лучшие школьники Перми вошли в «Золотой резерв»

«Братья-стаканы» Н. Славянова встретились на родине сварки«Братья-стаканы» Н. Славянова встретились на родине сварки

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную