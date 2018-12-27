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Глава МЧС России назвал предварительную причину пожара на шахте в Соликамске
(источник: эфир телеканала "Россия 24")
Глава МЧС России Евгений Зиничев сегодня озвучил предварительную версию причины пожара на шахте в Соликамске.
- «Версии есть. Говорить пока о них рано, но мы предполагаем, что это все-таки возгорание строительных материалов, которые находились там и проводились ремонтные работы»,- сказал глава МЧС РФ Евгений Зиничев в интервью телеканалу «Россия 24».
Министру МЧС России ежечасно докладывали о ходе спасательной операции в Соликамске. По словам Евгения Зиничева, спасатели сделали все возможное, но, к сожалению, спасти людей не удалось.
Напомним, пожар в строящейся шахте начался 22 декабря. В момент начала возгорания под землей находилось 17 человек. Восемь из них смогли самостоятельно подняться на поверхность. Девять человек погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. СК России задержал четырех работников подрядной организации, которая проводила строительные работы. Позже они были арестованы. Расследование продолжается.
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