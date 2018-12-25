Подозреваемые по делу о пожаре в шахте арестованы на два месяца
В Соликамске арестовали четырёх фигурантов уголовного дела, возбужденного после гибели девяти человек. Дело было возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении горных и строительных работ. Среди тех, кому выбирали меру пресечения - два горных мастера, начальник участка и начальник объекта шахтостроительного комплекса. Все они являются сотрудниками компании подрядчика «УС-30», которая занималась строительством шахтного ствола, где произошёл пожар. Решение по каждому принимали разные судьи, итог везде один - арест на полтора месяца.
Валентина Морозова, судья Соликамского городского суда: "Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток до 22 февраля 2019 года".
22 декабря в строящемся шахтном стволе произошло возгорание. Восемь человек смогли выбраться на поверхность, однако, девять строителей оказались отрезанными огнём и дымом. Спасти их не удалось.
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