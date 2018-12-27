Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Ревнивый пермяк убил жену и спрятал тело в багажнике

Три трассы Прикамья вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

дорога Пермский край

В национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включено 3 дорожных объекта регионального значения. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

В перечень вошел Восточный обход г. Перми от 4 км до 9 км, вторая очередь реконструкции. Здесь работы уже ведутся, завершены будут осенью 2019 года.Согласно проекту, проезжая часть будет реконструирована – расширена до двух полос в каждом направлении, установлены 112 дорожных знаков, 260 сигнальных столбиков, 4737 погонных метров барьерного ограждения, 2772 погонных метра ограждения на обочинах, нанесена дорожная разметка. На разделительной полосе будет установлено ограждение «Нью-Джерси». Данный объект включен в национальный проект с целью выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в нормативное состояние, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Следующий объект - региональная автомобильная дорога Горнозаводск – граница Свердловской области. Здесь в рамках нацпроекта будет осуществлен ремонт на участках от 15 км до 19 км и от 23 км до 32,5 км – всего 13,5 км. Кроме ремонта дорожного полотна, на объекте, для обеспечения безопасности дорожного движения, на отремонтированных участках будет нанесена дорожная разметка, установлено 1106 погонных метров барьерного ограждения и 526 сигнальных столбиков. Работы будут профинансированы из федерального бюджета. На эти цели выделяется 184 млн. руб.

Крупный объект строительства – обход поселка Куеда также включен в нацпроект. Объект включен в нацпроект по целевому показателю: снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки. Строительство начато в 2018 году, ведется за счет средств краевого бюджета, срок завершения – осень 2019 года. В ходе строительства над железной дорогой появится путепровод. Здесь будет установлено новых 122 дорожных знака, 270 сигнальных столбиков, 2556 погонных метров барьерного ограждения, нанесена дорожная разметка.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Общество

Опубликовано: 27.12.2018 в 15:10 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Ревнивый пермяк убил жену и спрятал тело в багажнике

Цифровизация Пермского края завершена

В Перми пытались взломать банкомат

Пермская городская служба спасения получит новое здание

Суд не стал выносить приговор бывшему мэру Лысьвы Сергею Рихтеру

В Прикамье утвержден тариф на вывоз мусора

«Пора менять подход». В мэрии Перми продлили работу общественного транспорта в новогоднюю ночь

Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»

Братья-мошенники из Кудымкара совершили 11 преступлений

До конца года в Прикамье из аварийного жилья расселят 650 семей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Ревнивый пермяк убил жену и спрятал тело в багажнике

Обратите внимание

в Перми

Три трассы Прикамья вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Среди включенных в перечень объектов есть и Восточный обход Перми
27.12.2018 в 15:10

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Общество

В Театре-Театре правит «Снежная королева»

В пермском Театре-Театре состоялась премьера новогодней сказки, которая больше напоминает квест.
27.12.2018 в 14:59

Метки: в Перми, Культура, Общество

В спорткомплексе «Олимпия» прошли предновогодние заплывы

Плаванием в Олимпии занимается более 2 тысяч ребят из 40 учебных заведений и детских садов Перми и Пермского района.
27.12.2018 в 14:36

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Лобовое ДТП парализовало движение по Восточному обходу

На отрезке между въездами в микрорайон Запруд и на Кислотные дачи произошла авария с участием трех авто.
27.12.2018 в 12:55

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

Ревнивый пермяк убил жену и спрятал тело в багажнике

Погибшую искали две недели
27.12.2018 в 12:46

Метки: в Перми, Преступления, Происшествия

В России

Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»

Мобильные пункты судебных приставов работают на пермских вокзалах
26.12.2018 в 13:08

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, В России, Деньги

В Пермском крае день траура, скорби, тишины

9 человек погибли в огненной ловушке в шахте Соликамска.
24.12.2018 в 22:18

Метки: в Пермском крае, Общество, Происшествия, В России

Трагедия в Соликамске: Пермский край скорбит по погибшим

О возможных причинах возгорания, попытках спасения людей и материальной помощи семьям погибших - сюжет программы «Вести Пермь. События недели».
23.12.2018 в 20:49

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия, Общество

В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте

Губернатор объявил днем траура 24 декабря
23.12.2018 в 14:10

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия, Общество

Обнаружены тела девяти погибших при пожаре в Соликамске

В Соликамске отменены культурно-развлекательные мероприятия
23.12.2018 в 11:50

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия

Лента новостей RSS каналы

Три трассы Прикамья вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»Три трассы Прикамья вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Театре-Театре правит «Снежная королева»В Театре-Театре правит «Снежная королева»

В спорткомплексе «Олимпия» прошли предновогодние заплывыВ спорткомплексе «Олимпия» прошли предновогодние заплывы

Пермь. Вести Спорт 26.12.2018Пермь. Вести Спорт 26.12.2018

Лобовое ДТП парализовало движение по Восточному обходуЛобовое ДТП парализовало движение по Восточному обходу

Ревнивый пермяк убил жену и спрятал тело в багажникеРевнивый пермяк убил жену и спрятал тело в багажнике

Дед Мороз и Снегурочка наведались на станцию переливания кровиДед Мороз и Снегурочка наведались на станцию переливания крови

Бывшие работники сельского хозяйства получат дополнительную надбавку к пенсииБывшие работники сельского хозяйства получат дополнительную надбавку к пенсии

Цифровизация Пермского края завершенаЦифровизация Пермского края завершена

В Перми пытались взломать банкоматВ Перми пытались взломать банкомат

Гончары Кунгура вылепили свинку ФросюГончары Кунгура вылепили свинку Фросю

В пермское мороженое вложат почти 2 миллиарда инвестицийВ пермское мороженое вложат почти 2 миллиарда инвестиций

Пермская городская служба спасения получит новое зданиеПермская городская служба спасения получит новое здание

27 декабря в России отмечают День спасателя27 декабря в России отмечают День спасателя

Пермяки украсили к Новому году вековую пальмуПермяки украсили к Новому году вековую пальму

Александр Телепнев: «Никого я не бил. СМИ меня демонизировали»Александр Телепнев: «Никого я не бил. СМИ меня демонизировали»

С 1 января пермяки будут платить за мусор по-новомуС 1 января пермяки будут платить за мусор по-новому

Глава Перми ответит на вопросы в прямом эфиреГлава Перми ответит на вопросы в прямом эфире

В БМ прошел ежегодный предновогодний турнирВ БМ прошел ежегодный предновогодний турнир

В Перми приоткрыли тайны нового Дягилевского фестиваляВ Перми приоткрыли тайны нового Дягилевского фестиваля

Суд не стал выносить приговор бывшему мэру Лысьвы Сергею РихтеруСуд не стал выносить приговор бывшему мэру Лысьвы Сергею Рихтеру

На Рождественском фестивале Пореченков читал «Облако в штанах»На Рождественском фестивале Пореченков читал «Облако в штанах»

Неработающие пенсионеры получат прибавкуНеработающие пенсионеры получат прибавку

«Серебряное копытце» по-пермски«Серебряное копытце» по-пермски

Вывозом мусора в крае займется единый операторВывозом мусора в крае займется единый оператор

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную