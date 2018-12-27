Три трассы Прикамья вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включено 3 дорожных объекта регионального значения. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

В перечень вошел Восточный обход г. Перми от 4 км до 9 км, вторая очередь реконструкции. Здесь работы уже ведутся, завершены будут осенью 2019 года.Согласно проекту, проезжая часть будет реконструирована – расширена до двух полос в каждом направлении, установлены 112 дорожных знаков, 260 сигнальных столбиков, 4737 погонных метров барьерного ограждения, 2772 погонных метра ограждения на обочинах, нанесена дорожная разметка. На разделительной полосе будет установлено ограждение «Нью-Джерси». Данный объект включен в национальный проект с целью выполнения мероприятий по приведению дорожной сети в нормативное состояние, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Следующий объект - региональная автомобильная дорога Горнозаводск – граница Свердловской области. Здесь в рамках нацпроекта будет осуществлен ремонт на участках от 15 км до 19 км и от 23 км до 32,5 км – всего 13,5 км. Кроме ремонта дорожного полотна, на объекте, для обеспечения безопасности дорожного движения, на отремонтированных участках будет нанесена дорожная разметка, установлено 1106 погонных метров барьерного ограждения и 526 сигнальных столбиков. Работы будут профинансированы из федерального бюджета. На эти цели выделяется 184 млн. руб.



Крупный объект строительства – обход поселка Куеда также включен в нацпроект. Объект включен в нацпроект по целевому показателю: снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки. Строительство начато в 2018 году, ведется за счет средств краевого бюджета, срок завершения – осень 2019 года. В ходе строительства над железной дорогой появится путепровод. Здесь будет установлено новых 122 дорожных знака, 270 сигнальных столбиков, 2556 погонных метров барьерного ограждения, нанесена дорожная разметка.