В районах Перми в новогодние каникулы будут работать «дежурные» телефоны по вывозу мусора

В Перми для контроля за сбором и вывозом мусора в новогодние каникулы будут работать круглосуточные «дежурные» телефоны, сообщили в мэрии. Напомним, что с 1 января 2019 года обращение твердых коммунальных отходов (ТКО) в Пермском крае становится полноценной коммунальной услугой. Обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов будет единый региональный оператор. В Пермском крае это ПКГУП «Теплоэнерго».

В настоящее время утверждены графики дежурства департамента ЖКХ администрации Перми, районных администраций, компаний-возчиков отходов, ПМУП «Полигон» в выходные и праздничные дни.

Руководитель ПКГУП «Теплоэнерго» Алик Башаев пояснил, что в новогодние каникулы будет работать многоканальный дежурный телефон: 7 (342) 236-90-55 для быстрого реагирования. Информация о наличии ТКО будет в оперативном режиме будет направляться компании-возчику для устранения.

В каждом районе и департаменте ЖКХ с 30 декабря по 8 января будут работать дежурные телефоны.

Телефоны:

Дзержинский район – 233-14-80

Индустриальный район – 227-92-20

Кировский район – 282-80-01

Ленинский район – 212-07-17

Мотовилихинский район – 260-48-59

Орджоникидзевский район – 263-46-80

Свердловский район– 241-27-85

Новые Ляды – 295-85-75

Департамент ЖКХ – 212-63-79 с 09:00 до 18:00.

На официальном сайте регоператора в разделе «Деятельность» размещены типовые договоры для работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Юрлица и индивидуальные предприниматели могут заполнить договор и отправить заявку на почту zayavka@te.permkrai.ru. Для жителей многоквартирных домов и частного сектора заключение договора необязательно, услуга предоставляется на условиях публичной оферты. Договор будет опубликован на сайте, а оплата квитанции является подтверждением реализации договора. Тариф начнет действовать с 1 января 2019 года, а первые «платежки» жители получат в феврале будущего года.

Ежемесячная плата для жителей будет определяться, исходя из нормативов накопления мусора, также утвержденного Региональной службой по тарифам. Для многоквартирных домов норматив составляет 10,6 кг на кв. метр в год. Для индивидуальных жилых домов норматив – 224 кг на одного проживающего в год. Таким образом при площади квартиры в 50 кв. метров сумма ежемесячного платежа составит около 169 рублей. В частном секторе ежемесячный платеж с одного проживающего составит около 71,6 рублей. Более подробную информацию можно узнать на сайте Региональной службы по тарифам Пермского края.