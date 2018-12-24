Пожар на шахте в Соликамске: хроника трагедии

В Пермском крае объявлен траур по жертвам пожара в стволе строящейся шахты в Соликамске. Огонь унес жизни девятерых строителей. Сейчас их тела уже подняты на поверхность, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.



Сигнал тревоги на пульт оперативного дежурного МЧС поступил поздним утром в субботу 22 декабря. За несколько минут до этого о возгорании в строящемся стволе новой шахты третьего рудоуправления узнал машинист-сигнальщик.

"Был только сигнал о том, что у нас загорание. Связь прервалась. Больше никаких сигналов не было. Опустили бадью. При приезде ВГСЧ, к сожалению, подняли бадью - она была вся в копоти", - рассказал Станислав Мацов, замруководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

Позже выяснилось, что живыми вышли восемь человек, судьба девяти оставалась неизвестна. Прибывший по тревоге из соседних Березников отряд горноспасателей сразу пошел в ствол, но был остановлен подземным пожаром.

Алексей Пестов, руководитель Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда, рассказал: "Возобновили пролив огнетушащими составами шахтный ствол, ствол проливали полтора часа".

На разыгравшуюся под землей трагедию указывал только идущий из вентиляционных ходов едкий дым. Уповая на то, что у горняков достаточно кислорода, огнеборцы пытались тушить глубинное пламя, искали иные пути проникновения в створ.

Около 7 утра в воскресенье звено горноспасателей, прорвавшись через дым и завалы, вышло на отметку в 362 метра, где предположительно и находился очаг возгорания. Там же нашли первые два тела. В течение последующего часа еще шесть. Поиски девятого строителя продолжались до вечера.

К проходным третьего рудоуправления потянулись люди с живыми цветами. Здесь же возник импровизированный мемориал. Злополучный ствол сняли с консервации в декабре прошлого года. За очень сложную работу по его доделке взялась солидная компания - "УС-30" со штаб-квартирой в Бошкортостане. Среди девятерых мужчин, попавших в огненную ловушку, дишь трое оттуда. Еще один строитель приехал из Краснодарского края. Остальные - жители Прикамья.

Андрей Ковтун, министр общественной безопасности Пермского края: "Пять человек - жители Пермского края. (Трое из Соликамска, один - поселок Сараны, один родом из Уинского района)".



Ответственности за произошедшее преставители компании "УС-30" с себя не снимают и обещают всеобъемлющую материальную помощь.

"Будет оказана единовременная помощь каждой семье погибшего в размере двух миллионов рублей за счет предприятия. На каждого иждивенца будет оказана помощь в размере среднемесячного заработка за прошедший год", - сообщил Андрей Максимов, начальник ФГУП "УС-30 СМУ-680".

К концу воскресенья, когда было обнаружено тело последнего строителя, потушили огонь. В сгоревший створ спустились следователи. Уголовное дело к тому времени уже было передано в центральный аппарат ведомства. Начались задержания. Пока под стражей 4 человека, все они сотрудники башкирской компании "УС-30". На данный момент достоверно известно, что тела строителей были обнаружены на той самой роковой отметке - 362 метра, где и начался пожар. Понедельник в Прикамье объявлен днем траура.