«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19 июня 2019
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:
- Почти век на всех. Создателям межрегионального наркокартеля вынесли приговор.
- Пробок в центре не избежать. Завтра в Перми на 5 дней закроют перекресток улиц Екатерининской и Куйбышева.
- На 150 миллионов рублей больше. Что предлагают в Прикамье молодым семьям, не имеющим жилья?
- Уникальная операция. Пермские врачи научились сшивать миниск.
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