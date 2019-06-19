«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19 июня 2019

Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:

- Почти век на всех. Создателям межрегионального наркокартеля вынесли приговор.

- Пробок в центре не избежать. Завтра в Перми на 5 дней закроют перекресток улиц Екатерининской и Куйбышева.

- На 150 миллионов рублей больше. Что предлагают в Прикамье молодым семьям, не имеющим жилья?

- Уникальная операция. Пермские врачи научились сшивать миниск.