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Автомобилистам. В центре Перми 20 июня перекроют оживленный перекресток
В Перми с 20 июня на 5 дней полностью закрывается движение через перекресток улиц Екатерининская и Куйбышева. Муниципальное учреждение "Пермблагоустройство" будет производить здесь раскопки для монтажа ливневой канализации. 25 июня на обозначенном перекрестке откроется одна полоса, с поворотом в сторону улицы Ленина. Полностью работы завершатся 2 июля.
На Октябрьской площади завтра планируется выставить дорожных регулировщиков.
Кроме того, расчистить проезд по улице Пермской от Комсомольского проспекта до Куйбышева.
Как сообщает, Алена Власова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации Перми, достигнута договоренность о возможном объезде по улице Пермской через территорию ТЦ "Любимов". Планируется, что будет в круглосуточном режиме открыт шлагбаум для проезда. Это делается для того, чтобы был беспрепятственный проезд транспорта на время реконструкции улицы Революции.
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