Пермяки знакомятся с новыми формами телесмотрения

WINK мобильное приложение, которое скачивается на устройство? будь то, телефон, планшет, можно даже использовать его на ноутбуке. Приложение даёт возможность подключать к одному аккаунту до пяти устройств. И, каждый со своего устройства может смотреть то, что ему удобно.В сервисе можно оформить подписку на новинки. А, понравившиеся фильмы, и купить, тогда они останутся в приложении навсегда, и позднее, уютно устроившись на диване пересматривать семьёй или с друзьями. Более того, для контроля за телесмотрением детей, отдельным устройствам можно устанавливать возрастной ценз.



