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← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.06.2019

В Пермском крае стартует акция «В отпуск - без долгов!».

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Сотрудники филиала "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с судебными приставами будут проводить рейды по должникам, и предупреждать их о возможных проблемах с выездом не только за границу, но и за пределы своего города.

С начала года возбуждено 77 000 исполнительных производств о взыскании задолженностей за услуги ЖКХ. Долг составляет около полутора миллиардов рублей. 5000 человек - это неплательщики за тепло. Одной из законных мер по взысканию долгов является наложение ареста на автомобиль или мотоцикл. За пять месяцев приставы арестовали 227 транспортных средств для погашения задолженностей именно перед поставщиком тепла.

Отложить отпуск придётся и тем должникам, кто планировал отправиться за границу. Ограничение выезда судебные приставы называют одной из самых эффективных мер взыскания долгов. Накладывается оно при задолженности свыше 30 000 рублей. Однако если должник не оплатил счета в течение двух месяцев со дня окончания установленного срока, за границу его не выпустят и при наличии долга свыше 10 000. Также задолженность может стать причиной ареста имущества и денег на банковских счетах.

Энергетики призывают всех своевременно оплачивать энергоресурсы для того, чтобы не создавать себе проблем и обеспечить благоприятный и хороший отпуск. Регулярные и своевременные платежи за тепловую энергию и горячее водоснабжение является таким же обязательным, как оплата банковских кредитов. Своевременная оплата - это возможность качественно подготовить тепловые сети к зиме.

Метки: Деньги

Опубликовано: 20.06.2019 в 11:10 в рубрике - Вести Пермь

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