Суд вынес приговоры всем фигурантам дела о реконструкции «Динамо»

Ленинский районный суд сегодня вынес приговоры по делу о реконструкции стадиона «Динамо». На скамье подсудимых - бывший министр спорта Пермского края Павел Лях (его приговорили к трем годам лишения свободы условно, за злоупотребление должностными полномочиями), его заместитель Руслан Садченко и два предпринимателя-подрядчика. Как сообщили в краевой прокуратуре, подсудимые, вступив между собой в преступный сговор, в 2015 году при осуществлении капитального ремонта стадиона «Динамо» похитили из бюджета Пермского края денежные средства в размере не менее 2,3 млн. рублей. В частности, в актах приема-передачи при строительстве они указывали недостоверные сведения об объемах выполненных работ, использовали более дешевые строительные материалы, завышая в финансовых документах действительную стоимость работ. В результате действий виновных региональному бюджету был причинен материальный ущерб.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения приговорил бывшего заместителя министра Руслана Садченко к 4 годам условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 600 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно- распорядительных функций в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года. Предпринимателям назначено 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 750 тысяч рублей и 3 года 6 месяцев со штрафом 450 тысяч рублей, условно с испытательным сроком 3 года каждому. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры Пермского края о взыскании в бюджет Пермского края 2,386 млн. рублей.

Подсудимые свою вину не признали и намерены обжаловать приговор.