Студенты политеха победили на международном чемпионате «Case-in»
Команда студентов Пермского национального исследовательского политехнического университета привезла золото и кубок 7 международного инженерного чемпионата «Case-in» по направлению «нефтехимия». Это крупнейшее практико-ориентированное соревнование в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов.
Василий Стрелков, студент ПНИПУ: «Это знак того что мы не зря учились, у нас есть знания и умения, которые мы можем в дальнейшем применять в своей работе.»
В финале, который проходил в Москве, принимали участие 560 будущих инженеров и молодых специалистов из 60 регионов России, Белоруссии и Казахстана. Задачей студентов было за 10 дней разработать план по развитию энергоэффективности предприятия и спланировать его цифровую трансформацию.
Юрий Чеботков, студент ПНИПУ: «Для того чтобы успешно создать свое решение необходимо знание в технологии, цифровизации, кроме того любое решение должно быть экономически эффективно, соответственно необходимо знание экономического плана - все те знания, которые давали в стенах нашего университета.»
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