Павел Лях получил три года условно
Сегодня Ленинский районный суд г. Перми огласил приговор бывшему министру спорта Пермского края Павлу Ляху. Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. При этом, суд оправдал бывшего чиновника по обвинению в халатности. Приговор - три года лишения свободы условно. Кроме того, Ляху запретили занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет.
Напомним, по версии следствия, Павел Лях подписал акты сдачи-приемки работ по реконструкции стадиона «Динамо». При этом он знал, что работы были выполнены не в полном объеме. Следственные органы оценили ущерб в 23,5миллиона рублей, но затем снизили эту сумму до чуть более 2,5миллиона рублей.
Суд продолжает оглашение приговора другим фигурантам этого уголовного дела - бывшему заместителю министра спорта Руслану Садченко и двум предпринимателям-подрядчикам.
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