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В Перми с 1 июля карту «МИР» можно будет использовать как льготный проездной

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В Перми с 1 июля в качестве льготного проездного документа можно будет воспользоваться бесконтактной банковской картой «МИР». Для этого, начиная с сегодняшнего дня, необходимо обратиться в ближайшее отделение МФЦ или пункт пополнения проездных. Преимуществом использования является возможность дальнейшего пополнения проездного через онлайн-сервисы или банкоматы без обращения в пункты пополнения. Гражданам, у которых нет карты «МИР», при обращении в пункты пополнения проездных документов будет выдана новая карта льготного проездного документа.

 Планируется, что с лета этого года учет пассажиропотока на всех маршрутах города будет вестись на базе единой системы. Напомним, что в городе предусмотрен льготный проезд в общественном транспорте для некоторых категорий пассажиров. Он предусматривает выдачу льготного проездного документа (ЛПД) учащимся, студентам или пенсионерам и действует в автобусах, трамваях и троллейбусах, курсирующих по городским маршрутам общественного транспорта за исключением маршрутных такси.  


Опубликовано: 17.06.2019 в 15:43 в рубрике - Вести Пермь

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