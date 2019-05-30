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МЧС: в Прикамье ожидаются сильные грозы
В МЧС сегодня распространили штормовое предупреждение. 31 мая в Прикамье ожидается переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, ночью по северу местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный, с переходом днем на северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 22-27°, местами по северу до 17°.
Ранее мы сообщали о том, что синоптики скорректировали прогноз на конец мая - начало июня
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