МЧС: в Прикамье ожидаются сильные грозы

В МЧС сегодня распространили штормовое предупреждение. 31 мая в Прикамье ожидается переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, ночью по северу местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный, с переходом днем на северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 22-27°, местами по северу до 17°.

Ранее мы сообщали о том, что синоптики скорректировали прогноз на конец мая - начало июня