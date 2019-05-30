Жара отменяется. Синоптики скорректировали прогноз на конец мая - начало июня

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Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: «На этой неделе самым теплым днем будет четверг, 30 мая. В Перми температура может подняться до +27 градусов за счет распространения теплой воздушной масс с европейской части России. Вечером и ближайшей ночью уже могут быть сильные дожди. Завтра, 31 мая, в первой половине дня подойдет холодный фронт с севера, и есть вероятность кратковременных дождей и гроз. Максимальная температура завтра не выше 22-23 градусов, по югу края возможно до 28 градусов. В субботу воздух прогреется до +19 - +24 градусов. Начиная с воскресенья начнется понижение температуры.»
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