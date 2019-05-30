В Перми проходит «Кубок Победы-2019»
Сегодня в Перми начинается третий международный баскетбольный турнир «Кубок Победы 2019». За право называться победителем турнира будут бороться шесть команд. 30 и 31 мая пройдут отборочные игры в группах, а 1 июня состоятся матчи за 5, 3 и 1 место. В этот же день в 17:00 пройдет гала-матч с участием звезд пермского и российского баскетбола, спортивных менеджеров, политиков и бизнесменов региона. В гала-матче примет участие участник Олимпийских игр в Пекине, Чемпион России в составе ЦСКА, Чемпион Единой лиги ВТБ Виктор Кейру. Место проведения турнира - ФОК «Победа».
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