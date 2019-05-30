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«Час района». Депутаты гордумы обсудили развитие центра Перми

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Сегодня состоялось выездное совещание комитета Пермской городской думы по местному самоуправлению. Оно прошло в здании бывшего Речного вокзала, так что говорили и о содержании набережной - одной из визитных карточек района.

Наталья Рослякова председатель комитета Пермского городской Думы п местному самоуправлению и регламенту: «Это точка притяжения для всех горожан, и не только жителей Ленинского района, и сегодня хотелось бы понимать, что именно в Ленинском районе вот эта территория, знаковое место, и я бы обратила внимание, что эффективное управление и этой территорией является основной функцией администрации Ленинского района».

Ленинский район города считается «гостевым», в нём проводятся основные массовые мероприятия, поэтому по словам участников совещания, и требования к внешнему виду и порядку в районе особые. Вообще, если говорить о практике таких выездных совещаний (сегодня состоялось первое), то она будет продолжаться и выезды депутаты планируют совершать регулярно и во все районы города, чтобы на месте контролировать вопросы развития этих территорий.

Юрий Уткин председатель Пермской городской Думы: «Фактически стартует новый проект, так называемый, мы с депутатами определились - «Час района», и я благодарен депутатскому корпусу и администрации, что они эту идею поддержали».


Опубликовано: 30.05.2019 в 17:57 в рубрике - Вести Пермь

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