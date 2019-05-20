Экс-депутату и совладельцу «Экопромбанка» Владимиру Нелюбину вынесен приговор

В Перми Ленинский районный суд сегодня вынес приговор совладельцу «Экопромбанка» Владимиру Нелюбину. Как считают прокуратура и следствие, в 2012 году, будучи зампредом правления банка и обладая правом решающего голоса при принятии решений, он похитил более 215 млн руб. Гособвинение попросило у суда назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. В итоге судья приговорил Владимира Нелюбина к 6 годам 3 месяцам в колонии общего режима. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда. Владимир Нелюбин своей вины не признает и с приговором не согласен. Как сообщил адвокат экс-депутата, решение суда они будут обжаловать.