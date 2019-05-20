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Совладельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина приговорили к 6 годам лишения свободы

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В Перми Ленинский районный суд сегодня вынес приговор совладельцу «Экопромбанка» Владимиру Нелюбину. Бизнесмен и политик обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.  Как считают прокуратура и следствие, в 2012 году, будучи зампредом правления банка и обладая правом решающего голоса при принятии решений, он похитил более 215 млн руб. средств банка. По версии следствия, это преступление он совершил в сговоре со своим знакомым, который сейчас находится в розыске.  Сам Владимир Нелюбин свою вину отрицает.

Напомним, экс-депутат краевого парламента был задержан в феврале 2018 года. Но суд выпустил его на время следствия из-под стражи под залог в 20 млн рублей. В пятницу, 17 мая, когда начали оглашать приговор, Владимир Нелюбин на заседание не явился - он находился в больнице. Гособвинение попросило у суда назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. В итоге судья приговорил Владимира Нелюбина к 6 годам в колонии общего режима. Обвиняемый взят под стражу в зале суда. Подробности смотрите в выпусках "Вести Пермь" в 11:25, 14:25, 17:00 и 20:45.

Метки: в Перми, Преступления

Опубликовано: 20.05.2019 в 10:37 в рубрике - Новости T7-inform

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