Совладельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина приговорили к 6 годам лишения свободы

В Перми Ленинский районный суд сегодня вынес приговор совладельцу «Экопромбанка» Владимиру Нелюбину. Бизнесмен и политик обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Как считают прокуратура и следствие, в 2012 году, будучи зампредом правления банка и обладая правом решающего голоса при принятии решений, он похитил более 215 млн руб. средств банка. По версии следствия, это преступление он совершил в сговоре со своим знакомым, который сейчас находится в розыске. Сам Владимир Нелюбин свою вину отрицает.

Напомним, экс-депутат краевого парламента был задержан в феврале 2018 года. Но суд выпустил его на время следствия из-под стражи под залог в 20 млн рублей. В пятницу, 17 мая, когда начали оглашать приговор, Владимир Нелюбин на заседание не явился - он находился в больнице. Гособвинение попросило у суда назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. В итоге судья приговорил Владимира Нелюбина к 6 годам в колонии общего режима. Обвиняемый взят под стражу в зале суда. Подробности смотрите в выпусках "Вести Пермь" в 11:25, 14:25, 17:00 и 20:45.

