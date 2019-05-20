← В Карагае приставы закрыли торговый центр
На перекрестке улиц Максима Горького и Швецова организовано круговое движение →
Совладельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина приговорили к 6 годам лишения свободы
В Перми Ленинский районный суд сегодня вынес приговор совладельцу «Экопромбанка» Владимиру Нелюбину. Бизнесмен и политик обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Как считают прокуратура и следствие, в 2012 году, будучи зампредом правления банка и обладая правом решающего голоса при принятии решений, он похитил более 215 млн руб. средств банка. По версии следствия, это преступление он совершил в сговоре со своим знакомым, который сейчас находится в розыске. Сам Владимир Нелюбин свою вину отрицает.
Напомним, экс-депутат краевого парламента был задержан в феврале 2018 года. Но суд выпустил его на время следствия из-под стражи под залог в 20 млн рублей. В пятницу, 17 мая, когда начали оглашать приговор, Владимир Нелюбин на заседание не явился - он находился в больнице. Гособвинение попросило у суда назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. В итоге судья приговорил Владимира Нелюбина к 6 годам в колонии общего режима. Обвиняемый взят под стражу в зале суда. Подробности смотрите в выпусках "Вести Пермь" в 11:25, 14:25, 17:00 и 20:45.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Карагае приставы закрыли торговый центр
В Перми 22 мая будет запрещена продажа алкоголя
Сначала застрелили собаку, потом ее хозяина. Вынесен приговор двум жителям Октябрьского района
В субботу в нескольких районах Перми отключат холодную воду
В эти выходные в Прикамье ожидаются заморозки
В Кунгуре чиновник через премию подчиненному оплатил собственные штрафы
За графиком планового отключения горячей воды в Прикамье можно следить онлайн
20 мая в Перми, Чернушке и Ильинском временно отключат теле- и радиоэфир
Несколько дней скрывался в тайге. В Гайнском районе подозреваемый в убийстве сдался полиции
В «Ночь музеев» будет продлена работа общественного транспорта
Добавить комментарий: