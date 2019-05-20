В пожаре на Гайве погибли лошади

В Перми на Гайве сгорел конный клуб "Кавалерия". Возгорание произошло ночью, огонь успел быстро распространиться. Не всех животных удалось вывести. Погибли три лошади и два осла.

Ирина Гомзикова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В ночь на 19 мая поступило сообщение о пожаре по ул. 2-ой Гравийный переулок в Перми. К моменту прибытия первых пожарных подразделений на частной территории горел жилой дом с надворными постройками. Площадь пожара составляла 165 кв. метров. Была угроза распространения пламени на соседние близко построенные дома. В тушении принимали участие 20 человек личного состава, 7 единиц техники. Работало 5 звеньев газодымозащитной службы. 8 лошадей были эвакуированы в безопасную зону. Открытое горение ликвидировано спустя 50 минут. В ходе тушения внутри сгоревших надворных построек были обнаружены три лошади и два осла. Пожарные не допустили распространение огня на соседние дома. Среди людей травмированных и погибших нет. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются".

Многие из спасенных животных серьезно пострадали. Администрация конного клуба объявила сбор пожертвований на их лечение.