Энергетики просят горожан запастись терпением

Председатель правления одной из крупнейших в России теплоснабжающих компаний - «Т Плюс» Андрей Вагнер провел большую пресс-конференцию, посвященную завершению отопительного сезона. Работа по реконструкции тепловых сетей в регионах позволила значительно улучшить качество теплоснабжения. Пермский край получил от него высокую оценку, а сами пермские энергетики подтвердили готовность продолжить эту работу. В этом году реконструкция сетей в Перми стартовала в день завершения отопительного сезона. За лето в Перми планируется переложить 28 километров труб, работы сейчас работы ведутся на центральных улицах города. Энергетики просят горожан набраться терпения, так как качество теплоснабжения заметно вырастет.

Антон Трифонов, директор Пермского филиала «Т Плюс»: "Технологически мы работать можем только ночью, ставить тяжелую технику, краны, экскаваторы, самосвалы. Надо немножко потерпеть, лучше сейчас сделать эти работы, перекладку сетей, чем потом ждать осени, дождей проливных, невозможности асфальтирования".

Возможность проведения таких работ у энергетиков появилась после того, как из цепочки платежей за тепло исчезли посредники, и жители стали платить за тепло напрямую. Этот механизм уже доказал свою эффективность - почти 99 процентов пермяков сейчас платят вовремя. А те недобросовестные представители управляющих компаний, в чьих карманах оседали деньги граждан, несут за это уголовную ответственность.

Сергей Кругляков, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»: "Более 30 уголовных дел возбуждено, реальные сроки получило 11 человек. В начале этого года еще двое получили сроки порядка 3-5 лет. Небольшие, но это показатель".