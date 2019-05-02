В Перми возобновил работу музей авиации
В Перми после зимних каникул возобновил работу музей авиации (ш. Комсмонавтов, 262). Сотни уникальных экспонатов собрали энтузиасты летного дела. Этот музей начинался с обычного пункта приема черного и цветного металла. Когда в конце 90-х сюда привезли первый самолет из Пермского авиаотряда, владелец пункта, в прошлом, мечтавший стать летчиком, отказался резать крылатую машину. С этого времени коллекция постоянно обновляется. Так, в конце декабря прошлого года она пополнилась самолетом Як-40. Сотрудники музея тогда провели уникальную операцию по транспортировке воздушного судна по улицам Перми.
Сейчас выставка находится под открытым небом, в перспективе все экспонаты должны быть размещены в крупном ангаре, это даст возможность защитить авиационную технику от воздействия осадков и смены температур, принимать посетителей во все сезоны года и сделать посещение более комфортным.
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