По улицам Перми провезли самолет ЯК-40

Сегодня ночью в Перми прошла беспрецедентная транспортная операция. По шоссе Космонавтов провезли самолет ЯК-40. Время выбрали специально ночное, чтобы не создавать проблем для автомобилистов. Самолет чуть-чуть не умещался в стандартную полосу для движения машин.

ЯК-40 с бортовым номером RA-87418 был произведен на Саратовском авиационном заводе в 1974 году. Длина экспоната составляет более 20 метров. Салон был рассчитан на 17 пассажиров. За весь период работы он налетал 20490 часов. В последние годы работы в Перми, самолет перевозил VIP-персон, а ранее был в составе Пермских авиалиний.

Свое последнее пристанище самолет обрел в пермском авиационном музее. Сейчас здесь находится техника, ранее эксплуатируемая на местных авиалиниях и оставшаяся после расформирования летного училища. Это около 30 моделей - самолеты, вертолеты и их отдельные механизмы и части. Желающие могут посетить кабины пилотов, например, легендарного ТУ-134 и представить себя на месте летчика.