В Перми пассажиры привыкают к изменениям в работе общественного транспорта

С 1 мая в Перми вступил в силу первый этап переустройства маршрутной сети. Так, например, вернулся трамвайный маршрут №2 «Стахановская-Осенцы». Чтобы избежать дублирования из новой транспортной схемы решено исключить 10-й трамвайный маршрут, 13-й объединяют с №3. 8-й будет ходить в 2 раза чаще, а 6-й теперь следует только до Разгуляя.

Троллейбусы постепенно будут уходить с улиц Перми. 1 мая сократили 13 троллейбусный маршрут. Взамен в свой первый рейс отправился новый 11 автобус с маршрутом следования с Паркового на Садовый - через Гознак, улицы Стахановскую, Чкалова и Южную дамбу.

Обновились в Перми еще 9 автобусных маршрутов. Изменения незначительные, где-то перенесли конечную остановку, где-то движение теперь проходит по соседней улице. Но, пожалуй, основное нововведение в работе общественного транспорта - это расширение схемы бесплатных пересадок.

Весь электротранспорт и все обновленные маршруты автобусов оснащены валидаторами. На билетах теперь печатают точное время и номера маршрутов на которые можно пересесть. В течении 40 минут можно бесплатно пересесть не только на любой электротранспорт, к пилотному проекту подключаются автобусные маршруты №№3,7,9,11,23,36,46 и 62. А для длинных маршрутов 34 и 60 время бесплатной пересадки увеличено до 60 минут.

Анна Орлова пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации города Перми: «Подвижной состав будет более качественным. Для пассажиров изменится и то, что они теперь смогут оплачивать по картам в этих 10 автобусных маршрутах. Но в электротранспорте это уже работает».