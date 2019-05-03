Клещей бояться - на пикник не ходить?

В Перми территории городских лесов пока не прошли противоклещевую обработку, поскольку еще не полностью сошел снежный покров. Провести акарицидную обработку планируется на следующей неделе. Между тем, с начала сезона клещевой активности в медицинские организации Пермского края обратилось около 100 человек, в том числе 30 детей, пострадавших от укусов клещами. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. На сегодняшний день в Прикамье исследование клещей проводится в 15 лабораториях.

