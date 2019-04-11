Сирийский перелом: чем гордится армия России?

Через Пермский край накануне днем проехал поезд с боевыми трофеями из Сирии. Состав с завоеванными российскими офицерами техникой и оружием идет через всю страну, в маршруте - 60 городов. На железнодорожном вокзале Пермь-2 он простоял всего два часа, но посмотреть на него собрались тысячи человек. В эшелоне - 20 вагонов. Работает 18 экскурсоводов. Они подробно показывают и рассказывают о том, что удалось отбить у террористов.

Олег Павлов, экскурсовод: "Туннельная землеройная машина, китайского производства, использовалась на территории Сирийской арабской Республики боевиками, была захвачена в 2018 году. Боевики ее использовали для проделывания тоннелей под землей, для того чтобы заложить взрывчатку".