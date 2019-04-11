Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Петр Пьянков обжаловал приговор

Подключить бесплатное цифровое телевидение помогут волонтеры →

Сирийский перелом: чем гордится армия России?

смотреть видео

землеройная машина

Через Пермский край накануне днем проехал поезд с боевыми трофеями из Сирии. Состав с завоеванными российскими офицерами техникой и оружием идет через всю страну, в маршруте - 60 городов. На железнодорожном вокзале Пермь-2 он простоял всего два часа, но посмотреть на него собрались тысячи человек. В эшелоне - 20 вагонов. Работает 18 экскурсоводов. Они подробно показывают и рассказывают о том, что удалось отбить у террористов.

Олег Павлов, экскурсовод: "Туннельная землеройная машина, китайского производства, использовалась на территории Сирийской арабской Республики боевиками, была захвачена в 2018 году. Боевики ее использовали для проделывания тоннелей под землей, для того чтобы заложить взрывчатку".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.04.2019 в 11:03 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Петр Пьянков обжаловал приговор

Трупы складывали как дрова: в морге началась проверка после скандальных фото

Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления школьников

В пермской школе отравились 137 учеников

Через Пермский край проехал поезд с боевыми трофеями из Сирии

В Перми открылся клуб любителей советских открыток

Пермский ученый открыл в Арктике новые виды комаров

В ожидании «Винила»

Дорожные войны: что не поделили водители автобуса и такси?

Шокирующее фото с трупами прокомментировали в бюро судмедэкспертизы


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Петр Пьянков обжаловал приговор

Подключить бесплатное цифровое телевидение помогут волонтеры →

Обратите внимание

в Перми

Стали известны даты репетиции парада Победы в Перми

На время репетиций Октябрьская площадь будет закрыта для транспортного движения
11.04.2019 в 12:22

Метки: в Перми, Общество, Анонс

В автосалонах Перми продлили действие государственных программ

Сэкономить при покупке автомобиля помогут программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
11.04.2019 в 12:20

Метки: в Перми, Общество, Радио

В крае готовят энциклопедию о вкладе жителей Прикамья в Победу

Частью энциклопедии станут сочинения прикамских школьников об их прадедах.
11.04.2019 в 11:55

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Подключить бесплатное цифровое телевидение помогут волонтеры

3 июня аналоговое ТВ сменит цифра.
11.04.2019 в 11:26

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Сирийский перелом: чем гордится армия России?

Через Пермский край накануне днем проехал поезд с боевыми трофеями из Сирии.
11.04.2019 в 11:03

Метки: в Перми, Общество

В России

Петр Пьянков обжаловал приговор

Теперь экс-руководитель пенсионного фонда «Стратегия» Петр Пьянков должен не 220 миллионов рублей, а только 79 миллионов.
11.04.2019 в 10:40

Метки: в Перми, В России

Через Пермский край проехал поезд с боевыми трофеями из Сирии

Что захватили у террористов?
10.04.2019 в 18:30

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Житель Суксуна сумел в Верховном суде обжаловать свой долг перед банком

Банк без ведома клиента выдал кредит на карту для того, чтобы эту сумму списали судебные приставы.
10.04.2019 в 11:50

Метки: в Перми, Общество, В России, Деньги

Охота за билетами: пермяки могут улететь в Краснодар за 888 рублей

Бронировать нужно заранее. Благодаря дотациям из бюджета цены на билеты кусаться не должны.
10.04.2019 в 10:40

Метки: в Перми, Общество, В России

Пермский карикатурист прославился на весь мир

Алексей Кивокурцев занял первое место в международном конкурсе, лучше всех раскрыв тему «Человек с правами».
09.04.2019 в 17:54

Метки: Культура, в Перми, В России, В мире

Лента новостей RSS каналы

Стали известны даты репетиции парада Победы в ПермиСтали известны даты репетиции парада Победы в Перми

В автосалонах Перми продлили действие государственных программВ автосалонах Перми продлили действие государственных программ

В крае готовят энциклопедию о вкладе жителей Прикамья в ПобедуВ крае готовят энциклопедию о вкладе жителей Прикамья в Победу

Подключить бесплатное цифровое телевидение помогут волонтерыПодключить бесплатное цифровое телевидение помогут волонтеры

Сирийский перелом: чем гордится армия России?Сирийский перелом: чем гордится армия России?

Житель Добрянки укусил полицейскогоЖитель Добрянки укусил полицейского

Петр Пьянков обжаловал приговорПетр Пьянков обжаловал приговор

Губернатор проведет прямой эфир в InstagramГубернатор проведет прямой эфир в Instagram

5 лет строгача за звонок. В Перми вынесли приговор «телефонному террористу»5 лет строгача за звонок. В Перми вынесли приговор «телефонному террористу»

Школу №107, где отравились ученики, закрыли на обработкуШколу №107, где отравились ученики, закрыли на обработку

Трупы складывали как дрова: в морге началась проверка после скандальных фотоТрупы складывали как дрова: в морге началась проверка после скандальных фото

Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления школьниковСледственный комитет начал проверку по факту массового отравления школьников

В пермской школе отравились 137 учениковВ пермской школе отравились 137 учеников

Через Пермский край проехал поезд с боевыми трофеями из СирииЧерез Пермский край проехал поезд с боевыми трофеями из Сирии

В Перми открылся клуб любителей советских открытокВ Перми открылся клуб любителей советских открыток

Пермский ученый открыл в Арктике новые виды комаровПермский ученый открыл в Арктике новые виды комаров

В ожидании «Винила»В ожидании «Винила»

Город без наркотиковГород без наркотиков

Дорожные войны: что не поделили водители автобуса и такси?Дорожные войны: что не поделили водители автобуса и такси?

В Пермь возвращаются птицыВ Пермь возвращаются птицы

Шокирующее фото с трупами прокомментировали в бюро судмедэкспертизыШокирующее фото с трупами прокомментировали в бюро судмедэкспертизы

Кто останется без воды?Кто останется без воды?

В Пермь на гастроли приехал Молодежный театр им. Мустая КаримаВ Пермь на гастроли приехал Молодежный театр им. Мустая Карима

В пермской школе №107 отравились ученикиВ пермской школе №107 отравились ученики

Минздрав проведет проверку в пермском моргеМинздрав проведет проверку в пермском морге

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную