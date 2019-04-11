Петр Пьянков обжаловал приговор

Бывший руководитель скандально известного рухнувшего пенсионного фонда «Стратегия» Петр Пьянков прямо из СИЗО, через видеосвязь, обжаловал приговор первой инстанции. В декабре прошлого года суд обвинил его в мошенничестве и назначил 4 года колонии со штрафом в два миллиона рублей. Кроме того, в рамках гражданского дела он был обязан выплатить вкладчикам 220 миллионов, а также вернуть акции и облигации. И вот сегодня эту сумму заметно снизили. Теперь Петр Пьянков должен 80 тысячам пострадавших - только 79 миллионов.

Ольга Лагутина, адвокат: "79 миллионов - такова стоимость ценных бумаг, акций и облигаций, которые в числе ценных бумаг были переведены на счета третьих лиц в период существования пенсионного фонда «Стратегия». 140 миллионов именно таким образом оценены паи закрытого паевого инвестиционного фонда".