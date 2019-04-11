Подключить бесплатное цифровое телевидение помогут волонтеры

В Лысьве прошли инструктаж еще 30 волонтеров, которые будут помогать жителям подключать бесплатное цифровое телевидение. С 3 июня на территории всего Пермского края перестанет работать так называемое аналоговое вещание. Его уже сейчас заменили 20 федеральных каналов мультиплекса. Как их настроить на любом телевизоре?

Нужна антенна либо уличная, либо комнатная, но обязательно дециметрового диапазона. А если телевизор старше 2012 года, то и специальная приставка. О тонкостях настройки для перехода на цифру волонтеры слушают внимательно.

Сегодня в Лысьву на инструктаж приехали 30 волонтеров из Чусового, Губахи, Гремячинска. Их миссия сделать так, чтобы 3 июня черный экран для жителей Прикамья не стал неожиданностью, когда аналоговое ТВ сменит цифра, и помочь подключить оборудование тем, кто в этом не разбирается. Ситуации могут быть разные, поэтому специалисты учат даже зачистке проводов.

Когда инструктаж пройден, волонтеры отправляются по заявкам, которые им передали из соцзащиты.

20 каналов мультиплекса можно будет смотреть бесплатно. По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова при переходе на цифровое телевидение старшему поколению и жителям со старым оборудованием оказывается необходимая социальная поддержка.

Необходимое оборудование можно найти в том числе и на почте, причем некоторым затраты удастся компенсировать. На поддержку до тысячи рублей могут рассчитывать труженики тыла, участники ВОВ и пенсионеры, получающие социальную пенсию.

Компенсацию до 6 тысяч рублей за спутниковую тарелку получат и те, кто живет вне зоны покрытия. Если остались вопросы, их можно задать и по телефону горячей линии 8-800-555-05-53.