Через Пермский край проехал поезд с боевыми трофеями из Сирии
Через Пермский край сегодня днем проехал поезд с боевыми трофеями из Сирии. Состав с завоеванными техникой и оружием идет через всю страну. На железнодорожном вокзале Пермь-II он простоял всего два часа, но посмотреть на него собрались тысячи человек. Что захватили у террористов, увидел и Артем Казин.
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