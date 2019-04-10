Через Пермский край проехал поезд с боевыми трофеями из Сирии

Через Пермский край сегодня днем проехал поезд с боевыми трофеями из Сирии. Состав с завоеванными техникой и оружием идет через всю страну. На железнодорожном вокзале Пермь-II он простоял всего два часа, но посмотреть на него собрались тысячи человек. Что захватили у террористов, увидел и Артем Казин.