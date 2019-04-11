Трупы складывали как дрова: в морге началась проверка после скандальных фото

Получила продолжение скандальная история с фотографиями из пермского морга. Неизвестный опубликовал в интернете снимки обнаженных тел, которые лежат на одной каталке. По этому факту начали проверку в краевом Министерстве здравоохранения. Здесь пообещали выяснить, как такое случилось, и кто выложил в сеть неэтичные кадры.

На Старцева, 61 проводят 6 тысяч вскрытий в год. Сюда привозят тех, кто умер насильственной смертью, новорождённых, а также людей после неудачных операций, если есть жалобы родственников.

Все процедуры - за семью замками, и это в буквальном смысле. Возможно, автор фото решил показать, как в закрытом учреждении обращаются с умершими: сам остался анонимом, но взорвал Сеть - гневные комментарии сыплются из разных городов России. Сегодня в здание морга пустили журналистов, Минздрав дал свою оценку.

Алла Лузгина, начальник отдела по организации первичной и специализированной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Пермского края: "Это ненормально, это неэтично ни по отношению к умершим, ни к родственникам умершего. Началась служебная проверка".

В морге - несколько этажей. Александра проводит гистологические исследования - исследует каждый орган с помощью микроскопа. Образцы тканей - на специальных стёклышках.

Александра Бородулина, судебно-медицинский эксперт, гистолог: "Лёгкие, мозг, поджелудочная железа. Микроскопы нужны для точной диагностики заболеваний и установления причины смерти людей, которых вскрывают наши эксперты внизу".

Именно там, на нижних этажах, и сделано шокирующее фото. В СМИ появилась информация, что причиной такого способа хранения трупов стала нехватка мест. Начальник бюро судмедэкспертизы это опроверг: морг рассчитан на 300 тел, при том, что в среднем сюда привозят до 15 человек в день. Однако отрицать сам факт такого ЧП здесь не стали.

Александр Онянов, начальник Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы»: "То помещение, которое мы идентифицируем на этой фотографии, действительно помещение наше".

А вот имя того, кто на снимке, пока не называют - ежедневно в этот морг приезжают представители трёх десятков сторонних организаций.

Александр Онянов, начальник Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы»: "Доступ осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность и служебного удостоверения. Связаны эти ситуации могут быть, в том числе с эвакуацией тел умерших, потому что тела к нам привозят. Всё это фиксируется и отслеживается. Думаю, что мы это лицо установим".

Об итогах расследования, кто именно сделал фотографию и, главным образом, кто так обращается с умершими людьми, обещают рассказать после 16 апреля.