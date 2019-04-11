← В пермской школе отравились 137 учеников
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Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления школьников
В пермской школе №107 на уроки не явились сразу 137 учеников - это почти четверть от всего количества. У всех диагностированы рвота и повышенная температура. Пять человек - в больнице. Подозрение - на пищевое отравление. Следственный комитет уже начал проверку. Также к делу подключился Роспотребнадзор. В столовой, на кухне и на складе изъяты остатки пищи и образцы воды. Известно, что за организацию питания здесь отвечала индивидуальный предприниматель Собянина. Сообщается, что договор с ней уже расторгнут. Сами дети говорят, что на обед ели рис с курицей.
Школьник: "Обед был первое и второе. Рис с курицей и суп. Мне рис не понравился по вкусу, я его сразу же убрал".
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