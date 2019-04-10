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← Им года не беда: пенсионеры отправились в тренажерный зал

В Пермь на гастроли приехал Молодежный театр им. Мустая Карима →

Минздрав проведет проверку в пермском морге

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Не рекомендуется особо впечатлительным людям. Минздрав Пермского края утром сообщил, что сегодня же проведет проверку по факту сообщений, появившихся в интернете, в которых неизвестный рассказывает, что в пермском морге на Старцева сотрудники складывают тела усопших в стопки. Специалисты минздрава проверят сообщение по своим каналам и проведут внеочередную комплексную проверку в морге. Автор публикации уверяет, что подобная картина наблюдается и в медсанчасти № 1 города Перми на Бульваре Гагарина. 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 10.04.2019 в 14:32 в рубрике - Вести Пермь

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← Им года не беда: пенсионеры отправились в тренажерный зал

В Пермь на гастроли приехал Молодежный театр им. Мустая Карима →

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