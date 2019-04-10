← Им года не беда: пенсионеры отправились в тренажерный зал
В Пермь на гастроли приехал Молодежный театр им. Мустая Карима →
Минздрав проведет проверку в пермском морге
Не рекомендуется особо впечатлительным людям. Минздрав Пермского края утром сообщил, что сегодня же проведет проверку по факту сообщений, появившихся в интернете, в которых неизвестный рассказывает, что в пермском морге на Старцева сотрудники складывают тела усопших в стопки. Специалисты минздрава проверят сообщение по своим каналам и проведут внеочередную комплексную проверку в морге. Автор публикации уверяет, что подобная картина наблюдается и в медсанчасти № 1 города Перми на Бульваре Гагарина.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Им года не беда: пенсионеры отправились в тренажерный зал
В ГИБДД просят откликнуться свидетелей ДТП
Эшелон «Сирийский перелом» прибыл в Пермь
Учитель года получит премию в полмиллиона рублей
Житель Суксуна сумел в Верховном суде обжаловать свой долг перед банком
В Перми задержан подозреваемый в убийстве женщины
Охота за билетами: пермяки могут улететь в Краснодар за 888 рублей
В Пермском зоопарке на прогулку вывели свинку
В Перми прошел большой рейд «Такси»
Пермяки недовольны горами мусора: «У нас никогда такого бардака не было!»
Добавить комментарий: