В Пермском зоопарке на прогулку вывели свинку

В честь потепления и солнечной погоды в Пермском зоопарке провели необычный флешмоб, а точнее - экскурсию для одного из обитателей. На воздух и на забаву посетителям на прогулку вывели почти ручную свинку на поводке. Реакция животных из клеток была разной. В основном, несмотря на сытость, они чувствовали жертву. Особенно рычали львы. Люди испытывали удивление.