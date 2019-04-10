В Пермском зоопарке на прогулку вывели свинку
В честь потепления и солнечной погоды в Пермском зоопарке провели необычный флешмоб, а точнее - экскурсию для одного из обитателей. На воздух и на забаву посетителям на прогулку вывели почти ручную свинку на поводке. Реакция животных из клеток была разной. В основном, несмотря на сытость, они чувствовали жертву. Особенно рычали львы. Люди испытывали удивление.
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