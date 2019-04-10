Охота за билетами: пермяки могут улететь в Краснодар за 888 рублей

Из Большого Савино отныне можно улететь напрямую в Краснодар. Накануне ранним утром туда отправился самолет с 95 пассажирами. Некоторым повезло купить билет всего за 888 рублей, хотя, конечно, бронировать нужно было заранее. Тем не менее, все рейсы дотируются из бюджета, поэтому цены сильно кусаться не должны.

Антон Курбатов - один из тех счастливчиков, что купили билет за 888 рублей. В Краснодаре ждут рабочие дела, потому авиаперелёт - самое удачное решение. А вот для Ольги главное - комфорт дочки Лизы. Вернуться в лето теперь можно в 20 раз быстрее, чем на поезде. С собой - впечатления от поездки на Урал и редкость для юга - ёлка. Самолётом точно долетит.

Ольга Пазенко: "Билет получился очень дешёвый - за 920 рублей всего лишь. Выгодно и быстрее, чем на поезде".

Для многих счастье не за горами, а в путешествиях и поездках. Уменьшенную копию пермского «счастья» можно взять с собой и отправиться в одном из авианаправлений по приемлемой цене. Сегодня - в столицу Кубани. В самолёте 98 мест, 95 из них заняты.

Такие полёты выполняются в рамках программы развития региональных авиаперевозок. В южную часть России пассажиров доставляет «Сухой Суперджет-100».

Евгений Кузнецов, пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь»: "Из аэропорта Кубани отличный разлёт в Европу и по курортам России. Вылеты два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 17 мая - по вторникам и пятницам".

Чтобы перелёт оказался действительно выгодным, планировать поездку нужно заранее. Сейчас, перед майскими праздниками, остались билеты стоимостью более 5 тысяч рублей.

То же правило действует и с субсидированным рейсом Пермь-Новосибирск. Здесь цена от 5,5 тысяч. А вот о стоимости перелёта по новым направлениям - в Грецию и Тунис, они стартуют 25 мая, узнавать придётся у туроператоров, рейсы чартерные. Вполне возможно, российские курорты окажутся выгоднее.

Кубань встречает солнцем - температура воздуха 10 градусов, время пути из уральского холода в южные условия составило всего три часа.

Антон в самолёте успел отдохнуть, при этом не потерял много времени: всего три часа в пути, и он может приступить к переговорам - за две тысячи километров от родного города.

Антон Курбатов: "В Краснодаре первый раз, погода отличная, у нас в Перми ещё снег, а здесь уже всё расцветает, это очень круто".