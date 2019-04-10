Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Пермском зоопарке на прогулку вывели свинку

В Перми задержан подозреваемый в убийстве женщины →

Охота за билетами: пермяки могут улететь в Краснодар за 888 рублей

смотреть видео

самолет

Из Большого Савино отныне можно улететь напрямую в Краснодар. Накануне ранним утром туда отправился самолет с 95 пассажирами. Некоторым повезло купить билет всего за 888 рублей, хотя, конечно, бронировать нужно было заранее. Тем не менее, все рейсы дотируются из бюджета, поэтому цены сильно кусаться не должны.

Антон Курбатов - один из тех счастливчиков, что купили билет за 888 рублей. В Краснодаре ждут рабочие дела, потому авиаперелёт - самое удачное решение. А вот для Ольги главное - комфорт дочки Лизы. Вернуться в лето теперь можно в 20 раз быстрее, чем на поезде. С собой - впечатления от поездки на Урал и редкость для юга - ёлка. Самолётом точно долетит.

Ольга Пазенко: "Билет получился очень дешёвый - за 920 рублей всего лишь. Выгодно и быстрее, чем на поезде".

зал ожидания

Для многих счастье не за горами, а в путешествиях и поездках. Уменьшенную копию пермского «счастья» можно взять с собой и отправиться в одном из авианаправлений по приемлемой цене. Сегодня - в столицу Кубани. В самолёте 98 мест, 95 из них заняты.

Такие полёты выполняются в рамках программы развития региональных авиаперевозок. В южную часть России пассажиров доставляет «Сухой Суперджет-100».

Евгений Кузнецов, пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь»: "Из аэропорта Кубани отличный разлёт в Европу и по курортам России. Вылеты два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 17 мая - по вторникам и пятницам".

Чтобы перелёт оказался действительно выгодным, планировать поездку нужно заранее. Сейчас, перед майскими праздниками, остались билеты стоимостью более 5 тысяч рублей.

То же правило действует и с субсидированным рейсом Пермь-Новосибирск. Здесь цена от 5,5 тысяч. А вот о стоимости перелёта по новым направлениям - в Грецию и Тунис, они стартуют 25 мая, узнавать придётся у туроператоров, рейсы чартерные. Вполне возможно, российские курорты окажутся выгоднее.

Кубань встречает солнцем - температура воздуха 10 градусов, время пути из уральского холода в южные условия составило всего три часа.

Антон в самолёте успел отдохнуть, при этом не потерял много времени: всего три часа в пути, и он может приступить к переговорам - за две тысячи километров от родного города.

Антон Курбатов: "В Краснодаре первый раз, погода отличная, у нас в Перми ещё снег, а здесь уже всё расцветает, это очень круто".

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, В России

Опубликовано: 10.04.2019 в 10:40 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Пермском зоопарке на прогулку вывели свинку

В Перми прошел большой рейд «Такси»

Пермяки недовольны горами мусора: «У нас никогда такого бардака не было!»

Пермский карикатурист прославился на весь мир

Кто станет «Учителем года 2019»?

В аварии пострадал 28-летний мотоциклист

Экспонаты мяукают: самая милая выставка года

Глава Перми проинспектирует благоустройство лично

С начала весны в крае на водных объектах погибли три человека

Пермяки осваивают авианаправление до Краснодара


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Пермском зоопарке на прогулку вывели свинку

В Перми задержан подозреваемый в убийстве женщины →

Обратите внимание

в Перми

В пермских трамваях появились стикеры в защиту животных

Наклейки содержат цитаты известных людей о братьях наших меньших
10.04.2019 в 11:53

Метки: в Перми, Общество

Житель Суксуна сумел в Верховном суде обжаловать свой долг перед банком

Банк без ведома клиента выдал кредит на карту для того, чтобы эту сумму списали судебные приставы.
10.04.2019 в 11:50

Метки: в Перми, Общество, В России, Деньги

Дорогие дети

Один из интернет-сервисов посчитал, сколько стоит собрать «корзину для новорожденного» в разных регионах страны, включая Пермь.
10.04.2019 в 11:25

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Скончался бывший министр образования Прикамья Александр Зимин

Гражданская панихида пройдет 11 апреля в Пермском крайсовпрофе
10.04.2019 в 11:24

Метки: в Пермском крае, в Перми, Образование, Общество

В Перми задержан подозреваемый в убийстве женщины

В Дзержинском районном суде Перми избирали меру пресечения подозреваемому в убийстве.
10.04.2019 в 11:05

Метки: в Перми, Преступления

В России

Житель Суксуна сумел в Верховном суде обжаловать свой долг перед банком

Банк без ведома клиента выдал кредит на карту для того, чтобы эту сумму списали судебные приставы.
10.04.2019 в 11:50

Метки: в Перми, Общество, В России, Деньги

Охота за билетами: пермяки могут улететь в Краснодар за 888 рублей

Бронировать нужно заранее. Благодаря дотациям из бюджета цены на билеты кусаться не должны.
10.04.2019 в 10:40

Метки: в Перми, Общество, В России

Пермский карикатурист прославился на весь мир

Алексей Кивокурцев занял первое место в международном конкурсе, лучше всех раскрыв тему «Человек с правами».
09.04.2019 в 17:54

Метки: Культура, в Перми, В России, В мире

Пермяки осваивают авианаправление до Краснодара

Стоимость билета в одну сторону начинается от 888 рублей.
09.04.2019 в 14:55

Метки: в Перми, Общество, В России

В Перми назвали победителей акции «Заправляйся и выигрывай»

Главный приз - новый автомобиль. Кому он достался?
09.04.2019 в 11:56

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

В пермских трамваях появились стикеры в защиту животныхВ пермских трамваях появились стикеры в защиту животных

Житель Суксуна сумел в Верховном суде обжаловать свой долг перед банкомЖитель Суксуна сумел в Верховном суде обжаловать свой долг перед банком

Дорогие детиДорогие дети

Скончался бывший министр образования Прикамья Александр ЗиминСкончался бывший министр образования Прикамья Александр Зимин

В Перми задержан подозреваемый в убийстве женщиныВ Перми задержан подозреваемый в убийстве женщины

Пермяк осужден за незаконный отстрел лоcяПермяк осужден за незаконный отстрел лоcя

Охота за билетами: пермяки могут улететь в Краснодар за 888 рублейОхота за билетами: пермяки могут улететь в Краснодар за 888 рублей

В Пермском зоопарке на прогулку вывели свинкуВ Пермском зоопарке на прогулку вывели свинку

Качественные дороги: стать общественным инспектором может любой желающийКачественные дороги: стать общественным инспектором может любой желающий

В Перми прошел большой рейд «Такси»В Перми прошел большой рейд «Такси»

Пермяки недовольны горами мусора: «У нас никогда такого бардака не было!»Пермяки недовольны горами мусора: «У нас никогда такого бардака не было!»

Пермский карикатурист прославился на весь мирПермский карикатурист прославился на весь мир

Кто станет «Учителем года 2019»?Кто станет «Учителем года 2019»?

Попался со шпаргалкой на ЕГЭ? Пересдать можно только через два годаПопался со шпаргалкой на ЕГЭ? Пересдать можно только через два года

В аварии пострадал 28-летний мотоциклистВ аварии пострадал 28-летний мотоциклист

Экспонаты мяукают: самая милая выставка годаЭкспонаты мяукают: самая милая выставка года

В Пермском крае открыта «горячая» линия по подключению цифрового телевиденияВ Пермском крае открыта «горячая» линия по подключению цифрового телевидения

Глава Перми проинспектирует благоустройство личноГлава Перми проинспектирует благоустройство лично

С начала весны в крае на водных объектах погибли три человекаС начала весны в крае на водных объектах погибли три человека

Пермяки осваивают авианаправление до КраснодараПермяки осваивают авианаправление до Краснодара

Любительница «погонять» заплатила 36 штрафов ГИБДДЛюбительница «погонять» заплатила 36 штрафов ГИБДД

Новое назначение в администрации ПермиНовое назначение в администрации Перми

Самовольные козырьки над балконами - вне законаСамовольные козырьки над балконами - вне закона

Погибли из-за «мотособаки»: в Добрянском районе утонули двое рыбаковПогибли из-за «мотособаки»: в Добрянском районе утонули двое рыбаков

Прикамье присоединилось к большой экологической акции по сбору макулатурыПрикамье присоединилось к большой экологической акции по сбору макулатуры

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную