В Перми прошел большой рейд «Такси»

Сотрудники ГИБДД, приставы, прокуратора и краевое Министерство транспорта провели в Перми совместный рейд «Такси», направленный на повышение безопасности пассажирских перевозок, так как в последнее время участились случаи, когда в ДТП попадают именно автомобили с «шашечками».

По данным дорожной полиции, только с начала недели выявлено 18 злостных нарушений, среди них: отсутствие техосмотра, управление без путевого листа или даже водительского удостоверения, а также незаконная предпринимательская деятельность. Сами таксисты тоже жалуются на тяжелую жизнь.

Андрей Иванов, водитель такси: "Нет заработка, я даже за квартиру 7 тысяч не могу заработать. «Яндекс» себе гребет 20%, плюс аренда, заправка и у тебя либо минус, либо ноль".