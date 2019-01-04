Пермский поросёнок Николь исполняет желания

В пермском зоопарке с сегодняшнего дня всем желающим разрешают потрогать свинку Николь.

Символ Нового 2019 года - поросенок Николь - встречает гостей при полном параде.

Некоторые посетители приходят в пермский зоопарк не только, чтобы познакомиться с новой обитательницей, но и загадать желание. Это животное в новом году точно принесет удачу.

В новогодние каникулы Николь в центре внимания. Привезли хрюшку в зоопарк перед новым годом в день святого Николая - отсюда и имя. За воспитанием поросенка внимательно следят зоологи, ей нельзя переохлаждаться и подолгу оставаться вне теплого помещения. В помете она была самой маленькой, поэтому очень напоминает мини-пига.

В свои 4 месяца Николь весит около 6 килограммов. Черед год хрюшка вырастет минимум в 2 раза и может весить уже около 20 кг. Как и собратьев меньшего размера, ее можно будет дрессировать. Пока сотрудники зоопарка приучают Николь гулять по павильону.

Потрогать пятачок Николь и загадать заветное желание можно до 8 января с 12 до 15 часов.