Поножовщина в школе №127: дело в отношении второго подростка начнут рассматривать по существу
Мотовилихинский суд сегодня начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении второго подростка, устроившего в январе прошлого года резню в пермской школе № 127. В результате тогда пострадали 12 человек. Первый участник преступления был приговорен почти к 10 годам колонии. Суд также постановил выплатить компенсации пострадавшим, общая сумма превысила восемь миллионов рублей - до 18-летия молодого человека деньги потерпевшим должны выплачивать его родители.
15 января двое несовершеннолетних пришли в 127-ю школу, где напали на учеников четвёртого класса, нанеся детям и учительнице ножевые ранения. Сами нападавшие пытались покончить с собой, однако эта попытка успеха не имела.
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