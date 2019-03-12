Пора в детский сад

В колл-центре Перми сегодня состоится прямая телефонная линия с участием начальника департамента образования города Людмилы Сериковой. Разговор посвятят вопросам приема в детский сад. Звонить можно по телефону 2-059-059 с 11 до 12 часов дня.

Комплектование детских садов на 2019-2020 учебный год пройдет с 1 апреля по 30 мая непосредственно в дошкольных образовательных учреждениях. Ожидается, что в этом году в детские сады пойдут порядка 15 тысяч детей. Распределение детей в детские сады будет организовано согласно регистру детей дошкольного возраста по дате рождения.

Узнать, в какой детский сад пойдёт ребенок, родители смогут через личный кабинет на дошкольном портале, электронную почту, телефонный звонок или почтовую связь. Специалист детского сада назначит удобное время для посещения и подачи заявления.