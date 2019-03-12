← Поножовщина в школе №127: дело в отношении второго подростка начнут рассматривать по существу
Скользкая дорожка: в Перми сотни человек пострадали от гололёда →
Пора в детский сад
В колл-центре Перми сегодня состоится прямая телефонная линия с участием начальника департамента образования города Людмилы Сериковой. Разговор посвятят вопросам приема в детский сад. Звонить можно по телефону 2-059-059 с 11 до 12 часов дня.
Комплектование детских садов на 2019-2020 учебный год пройдет с 1 апреля по 30 мая непосредственно в дошкольных образовательных учреждениях. Ожидается, что в этом году в детские сады пойдут порядка 15 тысяч детей. Распределение детей в детские сады будет организовано согласно регистру детей дошкольного возраста по дате рождения.
Узнать, в какой детский сад пойдёт ребенок, родители смогут через личный кабинет на дошкольном портале, электронную почту, телефонный звонок или почтовую связь. Специалист детского сада назначит удобное время для посещения и подачи заявления.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Поножовщина в школе №127: дело в отношении второго подростка начнут рассматривать по существу
В Перми начали разбирать главную новогоднюю елку
ЧП в Кочевском районе: почему рухнул новый школьный спортзал
В Перми отметили годовщину создания Уральского добровольческого танкового корпуса
Отчим избил малыша и выбросил с балкона коляску
Ничего себе ошибка: пермяк получил ЖКХ-квитанцию на 2 млн рублей
Горные лыжи объединяют
Широкая Масленица: пермяки проводили зиму с размахом
Жуткий гололед омрачил Масленицу в Хохловке
Пермь как один большой каток
Добавить комментарий: