В Перми начали разбирать главную новогоднюю елку

На площади у Театра-Театра сегодня начали разбирать главную елку Перми. В этом году она украсила не только новогодние праздники, но и празднование Масленицы - для этого гирлянды заменили на цветы и бабочки. Напомним, высота главной елки Перми - 22 метра. По этому показателю она входит в топ-20 самых высоких новогодних елок страны.