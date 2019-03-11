В Перми начали разбирать главную новогоднюю елку
На площади у Театра-Театра сегодня начали разбирать главную елку Перми. В этом году она украсила не только новогодние праздники, но и празднование Масленицы - для этого гирлянды заменили на цветы и бабочки. Напомним, высота главной елки Перми - 22 метра. По этому показателю она входит в топ-20 самых высоких новогодних елок страны.
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