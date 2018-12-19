Города померялись елками: Пермь вошла в топ-20

Составлен рейтинг самых высоких новогодних елок в городах России. Исследование провело аналитическое агентство ТурСтат. Рейтинг представлен по результатам анализа высоты главных елок городов.

В топ-10 городов России с самыми высокими новогодними елками вошли Красноярск (55 метров), Уфа (34 м), Тула (32 м),Тюмень (30 м), Иркутск (27,5 м), Москва (27 м), Воронеж (26 м), Санкт-Петербург (25 м), Самара (25 м) и Ставрополь (25 м).

В топ-20 городов входят Пенза (25 м.), Краснодар (23 м), Нижний Новгород (22 м), Новосибирск (22 м), Пермь (22 м), Екатеринбург (21 м), Казань (20 м), Челябинск (20 м), Ростов-на-Дону (20 м) и Волгоград (18 м).

Топ-3 живых елок городов России составили новогодние ели в Уфе (34 м), Москве (27 м) и Екатеринбурге (21 м).

(Новогодняя елка в Красноярске, на о. Татышев. Фото: tvk6.ru)