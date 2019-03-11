ЧП в Кочевском районе: почему рухнул новый школьный спортзал

В поселке Усть-Силайка Кочевского района рухнул новый спортивный зал. Конструкцию возле местной школы возвели еще в прошлом году. Правда, сдать в эксплуатацию не смогли, но деньги подрядчик все же частично получить успел.

Первое, что подумал кочегар Усть-Силайской школы Иван Худяков, когда услышал сильный грохот на улице - падает снег. Шум раздался поздней ночью. Вышел утром чистить снег - и обомлел, оказалось, рухнул школьный спортзал.

Строить спортзал начали еще в 2017 году. Сдать должны были в прошлом году, но подрядчик в сроки не укладывался, в итоге, заказчик - кочёвская администрация, разорвала с ним контракт минувшим летом. При этом приняв половину работ и заплатив около 6 миллионов рублей.

Мария Рискова, начальник отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Кочёвского муниципального района: "Произошёл конфликт еще и в том, что работы были приняты не качественно, и мы не проплачивали им более одного миллиона рублей».

С новым подрядчиком определиться не успели, а построенный стадион и года не продержался.

По словам местных жителей, дул сильный ветер, и именно это называют основной причиной обрушения здания. На данный момент несущая стена трещит - есть вероятность, что она тоже может обвалиться.

На данный момент к стадиону можно пройти без проблем, никаких ограждений не стоит. По словам местных жителей, это чудо, что никто не пострадал.

Несмотря на то, что контракт разорван, подрядчик недобросовестным не признан. Сейчас все выполненные работы находятся на гарантии. Полиция, следователи и прокуратура начали по факту обрушения проверку. Будут проверены все действия местных властей.

Евгений Вековшинин, прокурор Кочёвского района: «По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц - как администрации района, так и организации, осуществляющей технический контроль при производстве работ».

Пока ищут виновных, ясно одно, что детям придётся заниматься физкультурой в школьных коридорах, где они занимались на протяжении долгих лет. А вот полноценный спортзал в селе появится нескоро, ведь от того, что построили, почти ничего не осталось.